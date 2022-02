Kraftanalytikar fryktar Ukraina-konflikten vil forlengje straumkrisa

innenriks

– Denne gasskrisa ser ut til å vare mykje lengre enn det ein kunne rekne med om det ikkje hadde komme eit russisk inngrep. Det forverrar situasjonen for norske straumkundar, seier kraftanalytikar Olav Johan Botnen i Volue Insight til E24.

Straumprisen i Sør-Noreg har så langt i år halde seg på godt over éi krone per kilowattime, utanom nettleige og avgifter. Det er lågare enn toppen i desember då snittprisen var på 1,77 kroner kilowattimen – eit uvanleg høgt nivå i Noreg.

Måndag tilspissa situasjonen i Ukraina seg då Russlands president Vladimir Putin anerkjende to utbrytarregionar i Ukraina som uavhengige. Han fekk tysdag grønt lys frå den russiske nasjonalforsamlinga til å bruke militærmakt utanfor Russland.

– Russland er blant Europas største leverandørar av kol, og det har vore 8–9 prosent auke i kolprisen i dag. Dette verkar særleg inn på nattprisane på straum i Norden, som har løfta seg med rundt tre øre for resten av året, seier Botnen.

Sjef Kjetil Lund i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) åtvarar òg mot varige, høge straumprisar.

– No er det ei dramatisk utvikling, og vi får sjå kva som skjer. Men det kan vere grunn til å tru at gassprisane kan halde seg høge over tid, og at det kan bidra til vedvarande høge straumprisar i delar av Noreg, seier NVE-sjefen til E24.

