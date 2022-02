Felleskjøpet-sjef seier frå seg bonus

innenriks

Konsernsjefen har no ei bonusordning på inntil 20 prosent av fastlønn, skriv Nationen.

Kriteria for bonusen blir fastsette av styret, og for Fure vart total måloppnåing 75 prosent. Det kvalifiserte til utbetaling tilsvarande 15 prosent av grunnlønna. Det takka Fure nei til.

– Trass eit godt resultat synest eg det ikkje ville vere rett av meg å takke ja til ein bonus i ei lagnadstid der mange av eigarane våre blir strupte av høge kostnader og er usikre på om dei skal halde fram, seier Fure til avisa.

Han har vore tilsett som konsernsjef frå 1. juni 2021. Han fekk utbetalt litt over to millionar kroner i 2021. Bonusutbetalinga kunne dermed ha vore på rett over 300.000 kroner.

