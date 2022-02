Delar av kulturlivet slit med å fylle opp salane

innenriks

Då regjeringa 13. februar fjerna nesten alle koronatiltak, stansa òg stimuleringsordninga for kulturlivet.

Forskrifta føresette at tilskota vart gitt til arrangement som måtte skalere ned som følgje av nasjonale koronaavgrensingar.

Fleire kulturaktørar fryktar at overgangen vil ramme særleg små og mellomstore artistar og arrangement, skriv Stavanger Aftenblad. Årsaka er at desse aktørane ikkje har råd til å tape pengar på halvfulle benker.

– Folk spring ikkje inn i konsertsalane på same måte som dei går ut og kjøper ein pils. Det betyr at mange konsertar i mars på langt nær kjem til å vere utselde. Dette burde departementet ha sett og fått ei ordning i ein overgangsfase, seier artistmanager Eivind Brydøy til avisa.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) peikar på at stimuleringspakkane berre gjeld ved smittevernrestriksjonar, men seier at regjeringa no jobbar med ei arrangørstøtte for desse aktørane.

– Stortinget har bestemt at ein ikkje kan gje stimuleringstilskot dersom arrangementet ikkje er underlagt smittevernrestriksjonar. Eg håpar verkeleg at folk i heile landet no oppsøkjer og finn tilbake til konsertscenene, til kulturhus, framsyningar, teater og revy, seier ho til Aftenbladet.

