Wig Wam-låt gjer det godt i USA

innenriks

Årsaka har at songen har vorte brukt i introen på den nye TV-serien «Peacemaker».

Amerikanske nettstader har beskrive introen i serien som både «hysterisk» og «det beste på TV», melder NRK.

Wig Wam-vokalist Åge Sten Nilsen seier til kanalen at det er heilt absurd at låten gjer det så bra. På Spotify liste «Top 50 Viral – USA» ligg ho på sjuandeplass, medan ho toppar oversikta over dei bestseljande rockelåtane på iTunes.

– Det fortel kanskje litt at stilen er på veg tilbake igjen. Den trong berre den rette greia, seier Sten Nilsen.

(©NPK)