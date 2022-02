Ukraina-konflikten løftar oljeprisen til høgaste nivå sidan 2014

innenriks

Årsaka er at Russland er blant dei største eksportørane i verda av olje og gass, og den pågåande konflikten mellom Ukraina og Russland bidreg til mykje uvisse rundt tilgangen på desse energikjeldene.

– Det skaper bekymring når eit så viktig land som Russland kan få problem med leveransane, seier sjefanalytikar Thina Saltvedt i Nordea til NRK.

Ikkje sidan 2014, like før oljekrisa i 2014/2015, har oljeprisen vore på dagens nivå.

Bakgrunnen for at oljeprisen stig er at det er få moglegheiter til å skru opp oljeproduksjonen mykje på kort tid. Derfor stig prisen på olje når krisa forverrar seg. Heilt konkret kan òg røyrleidningar som fraktar olje og gass, bli øydelagd i ein militær aksjon. Skip som fraktar olje, kan bli halde tilbake eller måtte bruke meir tidkrevjande ruter.

Analytikar Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy trur begge partar eigentleg er tent med at det ikkje blir nokon sanksjonar som går på olje og gass.

– Europa har låge gasslager og treng gass frå Russland. Oljeprisen er allereie høg. Men her kan ting skje fort. Stopp i godkjenningsprosessen av Stream 2-røyret kan vere ein start, seier han til NRK.

