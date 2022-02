Trettebergstuen får 27.600 underskrifter for likestilling for funksjonshemma

innenriks

– Både kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen er inkorporert i norsk lov. Men ikkje CRPD, menneskerettskonvensjonen for funksjonshemma. Då Støre-regjeringa tok over hausten 2021, lova dei at CRPD skal takast inn i lova. No må vi sikre at regjeringa prioriterer det, skriv den ideelle organisasjonen ULOBA i ei pressemelding.

Underskriftskampanjen er eit samarbeid mellom ULOBA, Amnesty, Redd Barna, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og ei rekkje andre organisasjonar.

