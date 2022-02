Støre varslar norsk støtte til EU-sanksjonar

innenriks

– Det som har skjedd, er eit vegskilje der vi får eit klart angrep på Ukrainas territorielle integritet med anerkjenninga av utbrytarrepublikkane. Og utsegnene frå både Russlands president og utanriksminister, som jo i realiteten fråskriv Ukraina suverenitet, sa Støre då han møtte norsk presse i Brussel tysdag kveld.

– Det er sjølvsagt djupt urovekkjande å sjå det, la han til.

Medan Støre snakka, kom nyheita om at EU har vedteke ein ny pakke med økonomiske sanksjonar mot Russland.

– Noreg legg opp til å slutte seg til, stadfestar Støre overfor NTB.

– Vi skal gå gjennom det, men det er signalet vårt at det er rett å reagere på det som skjedde i går og har skjedd sidan, og det gjer vi saman med dei europeiske partnarane våre.

Kostnad

Om sanksjonane er nok til å stoppe Russland, er Støre derimot ikkje like sikker på.

– Det har vore sanksjonar mot Russland sidan 2014–2015. Det har ikkje forhindra han i å gjere det han har gjort siste døgn. Men det er tiltak som blir merka i Russland og gjer at det er ein pris for det dei no gjer.

Statsministeren er òg open om at sanksjonane òg kan få ein kostnad for Noreg.

– Men det har òg betydning for dei som utskriv sanksjonane. Det er ei tydeleg opptrapping og tydeleg politisk markering, men vi står saman med europeiske land og er klart til å stå i det.

Halvert delegasjon

Støre besøkjer Brussel tysdag og onsdag saman med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

I den belgiske hovudstaden skal statsministeren ha ei rekkje møte, blant dei med kommisjonssjef Ursula von der Leyen, EUs president Charles Michel og dei tre toppkommissærane Frans Timmermans, Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis.

Den opphavlege planen var at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) òg skulle vere med.

Men begge testa positivt, og Persen vart stranda heime, medan Vestre måtte hoppe av i Frankfurt.

(©NPK)