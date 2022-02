Støre hardt ut mot Russland, men vil framleis vere ein god nabo

innenriks

Støre fordømmer Russlands handlingar etter at landet anerkjende Donetsk og Luhansk som uavhengige. Støre åtvarar mot faren for ein full invasjon av Ukraina.

– Seinare i går kom det russiske styrkar inn i desse områda i Ukraina. Det er etter folkeretten ukrainske område, og det er ei svært alvorleg handling, sa Støre på eit pressemøte tysdag.

På spørsmål frå NTB om Støre fryktar at det snart blir kamphandlingar mellom russiske og ukrainske styrkar, svarte statsministeren slik:

– Det er det grunn til å frykte.

Det er utsegnene frå Moskva om at anerkjenninga òg gjeld område som ukrainske styrkar no kontrollerer som får Støre til å dra den slutninga.

– Det er noko vi må følgje med på. Betyr det at dei såkalla fredsbevarande styrkane som Russland har, skal ut til dei grensene, og kva som vil vere Ukrainas reaksjon på noko som skjer på territoriet deira, seier Støre.

Han kallar utviklinga svært alvorleg og eit brot på viktige delar av folkeretten. Støre understrekar at det ikkje er nokre teikn til auka eller uvanleg aktivitet nær Noregs grense med Russland.

Hardt ut mot Putin og Lavrov

Statsministeren kritiserte i sterke ordelag talen president Vladimir Putin heldt måndag kveld og utsegnene utanriksminister Sergej Lavrov kom med tysdag.

– Det er verdt å lese det Putin sa i går. I realiteten underkjenner han Ukrainas rett til å vere ein sjølvstendig stat, seier Støre.

– Det den russiske presidenten sa i går og som blir følgd opp av utanriksministeren i dag, er ei ny haldning. Det har òg konsekvensar for korleis forbundsfellane våre opplever at dei er utsette, seier Støre.

Åtvarar mot invasjon

Han seier det er grunn til å tru at Russland vil svekkje Ukraina som stat for så å gjennomføre ein fullskala invasjon.

– Dette er eit brot på viktige delar av folkeretten og er ein situasjon som gir grunn til uro for kva som vil komme. President Putin har tidlegare i liknande situasjonar bevega seg med små steg. Det kan bety at det som no skjer aust i Ukraina, blir ein situasjon som varer ved, seier Støre.

– Det er alvorleg i Europa. Ukraina er ikkje medlemmer av Nato, det betyr at det ikkje er éin for alle, alle for éin-mekanikken som slår inn. Men det er ein situasjon Europa og USA må reagere veldig kraftfullt på. Det er noko Noreg sluttar seg til, seier Støre.

Statsministeren avviser at det kan bli aktuelt med eigne sanksjonar frå Noreg, men at vi vil knyte oss til EUs sanksjonsregime.

Gigantisk Nato-øving går som planlagt

Støre gjorde det òg klart at den varsla militærøvinga Cold Response vil gå som planlagt i mars.

– Det blir den kanskje største Nato-øvinga i år, den finn stad i Noreg. Det er ikkje opp mot grensa til naboland i nord, og det er innanfor dei rammene som er på førehand, seier Støre.

Støre la òg vekt på at Noreg vil halde oppe eit godt naboskap til Russland, trass utviklinga.

– Noreg som nabo har levd med Sovjet og Russland i mange tiår og klart å halde oppe det naboforholdet på ein pragmatisk måte. Det ønskjer vi å halde fram med, seier Støre og viser til område som fiskeri og søk og redning.

– Men for Noreg er det viktig for dei prinsipielle sidene når det gjeld tryggleik i Europa å stå fast med våre allierte, seier Støre.

Frykt for hybridangrep

Statsministeren seier at det ikkje er teke ei avgjerd om ambassaden i Kyiv enno, men at regjeringa følgjer situasjonen fortløpande.

Støre åtvarar òg mot hybridangrep i Ukraina.

– Det er grunn til å vente at bruk av såkalla hybride strategiar, cyberangrep og andre typar press på ukrainske styresmakter vil halde fram. Det er sjølvsagt ein ekstremt utsett situasjon for ukrainarane det dei no opplever både internt i eige land og nær eigne grenser, seier Støre.

