Støre: Frykter snarlege kampar i Ukraina

Han seier at eit av spørsmåla norske styresmakter må følgje med på i timane som kjem, er om Russland anerkjenner heile regionen og ikkje berre dei regionane som er kontrollerte av opprørarane i dag.

– Betyr det at dei såkalla fredsbevarande styrkane som Russland har, skal ut til dei grensene – og kva betyr det for Ukrainas reaksjon på det som skjer på territoriet deira, seier han.

Han poengterte igjen at det som no skjer, kan vere ein del av ei fortsetjing med små steg aust i Ukraina, men at det òg kan gå mot ei ytterlegare opptrapping mot Ukraina samla sett og i retning mot hovudstaden.

– Det er grunn til å frykte at det kan bli direkte kamp mellom ukrainske og russiske styrkar snart, seier han.

