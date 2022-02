innenriks

Han seier at den noverande situasjonen kan halde fram, men at det òg kan komme større steg og viser til at Russland har samla 150.000 troppar og materiell langs Ukrainas grenser.

– Det er i alle fall grunn til å tru at den russiske tenkinga går på å svekkje Ukraina som stat og kanskje gå endå lenger til ein full invasjon.