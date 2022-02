Sjeføkonom: Ingen økonomisk nedgang frå Ukraina-krisa

innenriks

Andreassen seier til Finansavisen at det primært er eit økonomisk problem for Russland sjølv, ikkje resten av verda. Spesielt Noreg klarer seg bra på grunn av olja.

– Når børsen i Moskva fell med 10 prosent, så er det ris til eigen bak. Akkurat no er Oslo Børs tilbake i pluss igjen, mykje på grunn av oljeprisen, sjølvsagt, men det viser òg at konsekvensane er mindre for andre land, seier han.

Andreassen anslår at oljeprisen ville vore nær 80 dollar fatet, ikkje på veg mot 100, om det ikkje hadde vore for den vedvarande eskaleringa rundt Ukraina.

Han påpeikar at konsekvensane ville vore mykje større dersom det gjaldt Kina, og ikkje Russland.

– Russland er ein pygmé i utanriksøkonomien, medan Kina er den viktigaste handelspartnaren på både import og eksport for ei rekkje land, seier han.

Grunnen til at inflasjonen aukar, er høg etterspurnad etter varer og tenester, kombinert med stramme arbeidsmarknader, særleg i USA og Storbritannia. Andreassen meiner Ukraina-konflikten ikkje vil gi høgare etterspurnad.

I eit notat om dei økonomiske konsekvensane av konflikten skriv Nordea Markets tysdag ettermiddag at utan vidare eskalering vil marknadene hente seg inn ganske raskt. Dei meiner òg at konflikten vil gi høgare prisar på energi og matvarer.

(©NPK)