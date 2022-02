Senterungdommen om Aps Innlandet-avgjerd: – Ein skandale av dimensjonar

innenriks

– Dette her er ein skandale av dimensjonar. Her har du eit bitte lite mindretal i Ap som køyrer over eit tydeleg fleirtal i ei folkeavstemming. Dette går på tilliten laus til politikarar og til folkestyre og på tilliten folk har til val, seier han til NTB.

Vedtaket om å behalde Innlandet fekk 52 stemmer på representantskapsmøte i Innlandet Arbeiderparti, medan motforslaget fekk 50 stemmer. Spørsmålet om Innlandet skal løysast opp eller førast vidare, blir endeleg avgjort i eit møte i fylkestinget onsdag. Arbeidarpartiets 20 representantar blir tunga på vektskåla.

– Regjeringa med Sp og Ap har no skapt ei moglegheit til å lytte til folket og til å desentralisere og gi folk tilbake ei fylkessamansetning dei vil ha, men som dei no køyrer over med eit bitte lite fleirtal, seier Svelle.

– Senterungdommen er overraska, skuffa og forbanna, legg han til.

