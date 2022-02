Rapport: Støre kan bli inhabil i enkelte sentralbank-saker

innenriks

Det konkluderer lovavdelinga i Justisdepartementet. Stortingets kontrollkomité har fått ein kopi av rapporten, skriv VG.

Lovavdelinga meiner at sjølv om statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) rekna seg som inhabil i utnemninga av ny sentralbanksjef på grunn av forholdet til Jens Stoltenberg, vil han ikkje vere inhabil i avgjerder knytt til sentralbanken, med enkelte unntak.

I mellom anna saker der det er aktuelt for regjeringa å instruere Noregs Bank, og instruksen kan oppfattast som kritikk av bankens eller Stoltenbergs handlemåte, kan vere tilfelle der Støre blir inhabil.

Også avgjerder knytt til Noregs Banks oppgåver og organisasjon som særleg påverkar Stoltenberg, eller der Stoltenberg har engasjert seg sterkt for eit bestemt alternativ, og avgjerder i regjeringa som vil ha ei så direkte betydning for Stoltenberg personleg eller påverke omdømmet hans på ein slik måte at det blir rekna for å medføre særleg fordel, tap eller ulempe, kan gjere Støre inhabil.

– Stoltenbergs særlege posisjon som sentralbanksjef, kan ha betydning i denne vurderinga, og at det skal litt mindre til før eit sterkt engasjement frå hans side vil medføre at statsministeren er inhabil i dei nemnde sakene, skriv Lovavdelinga.

Stoltenberg tiltrer truleg i jobben i desember i år, ifølgje VG.

