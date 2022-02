Professor om Putins tale: Det er ein pøbel som snakkar

innenriks

– Eg kvapp. Viss eg kan få bruke litt direkte språk – det er ein pøbel som snakkar. Dette er ei form for pøbelspråk, eg finn ikkje noko anna ord, som vi faktisk ikkje har høyrt sidan 1938 og 1939 då Hitler brukte denne typen språk, sa professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudium (IFS) til NRK Dagsrevyen tysdag kveld.

– Eg veit at dette er veldig sterke ord, men dei er gjennomtenkte, la han til.

Professoren i historie seier at botnlaus forakt for Ukraina og ukrainarar kjenneteiknar talen. Ein annan ting er at Putin i klartekst sa at det ikkje finst grunnlag for ukrainsk statsdanning, og eit tredje poeng er at presidenten framstilte Russland som eit offer.

– Det er ei blanding av pøbelspråk og surrealistiske påstandar som er veldig skremmande, siger han.

