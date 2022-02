Over 700 verksemder får 150 millionar kroner til opplæring

innenriks

− Arbeidsgivarar i alle bransjar stiller stadig høgare krav til kompetanse. Dei høge søknadstala viser kor viktig tilskotsordninga er for mange både i arbeidslivet og innanfor det frivillige, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Tildelinga skjer gjennom Kompetanseplussordninga og går til 7.400 vaksne i over 700 verksemder over heile landet. Koronakrisa dei siste to åra har vist at personar med låg eller liten formell kompetanse er dei som fell ut av arbeidslivet først. Dei vil òg slite med å komme tilbake igjen i arbeidslivet, ifølgje Kunnskapsdepartementet.

− Ved å gi desse meir utdanning og kompetanse investerer vi i arbeidsmarknaden i framtida både på kort og lang sikt. Dette er ein vinn-vinn-situasjon for arbeidstakarane, arbeidsgivarane og samfunnet, seier Borten Moe.

Oslo, Rogaland og Viken er fylka som får mest tilskot – dei får høvesvis 45,4 millionar kroner, 23,3 millionar kroner og 22,6 millionar kroner. I den andre enden av skalaen finn vi Vestland og Nordland som får 1,3 millionar kroner og 3,5 millionar kroner i tilskot.

(©NPK)