OECD åtvarar om store strukturelle utfordringar i norsk økonomi

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la tysdag fram den årlege rapporten sin om den økonomiske situasjonen i Noreg.

Noreg ligg som vanleg godt an på dei fleste indikatorar og får ros for høg vaksinerate og låge koronadødsfall. Økonomien har allereie vakse til nivået frå før koronapandemien byrja vinteren 2020, og arbeidsløysa er igjen godt under 4 prosent.

– Norske politikarar kan no rette hovudfokuset sitt mot å sikre makroøkonomisk stabilitet i etterkant av koronapandemien og å møte strukturelle utfordringar, står det i rapporten.

OECD noterer at dei fleste økonomiske støtteordningane som førte til at Noregs budsjettunderskot voks enormt under pandemien, har vorte fasa ut. Organisasjonen ventar at frå våren 2022 vil den offentlege pengebruken igjen falle til eit nivå under handlingsregelen, som tilseier at det ikkje skal brukast meir enn 3 prosent av Oljefondet årleg.

Låg deltaking i arbeidsmarknaden

Likevel peikar OECD på ei rekkje utfordringar som truar den norske velstanden: Omstilling etter pandemien, framleis aldrande befolkning og eit stadig veksande behov for raske grep for å handtere klimakrisa.

Organisasjonen er òg bekymra over fallande deltaking i arbeidsmarknaden og lite produktivitetsvekst. Noreg fell stadig lenger bak dei beste landa i OECD når det gjeld delen personar i arbeidsfør alder som deltek i arbeidsmarknaden, trass at nettopp dette blir rekna av OECD som ein viktig berebjelke i den norske modellen.

Produktivitetsveksten i Noreg er framleis på nivå med gjennomsnittet i OECDs 38 medlemsland, men langt lågare enn på starten av 2000-talet. Samtidig må norsk økonomi gjennom ei stor omstilling for å nå målet om halvering av klimagassutsleppa innan 2030 og kutt på 90–95 prosent innan 2050.

Fryktar problem på bustadmarknaden

Bustadmarknaden er òg under OECDs lupe, og dei ser med bekymring på at bustadprisane har halde fram med å auke under pandemien, noko som avgrensar tilgangen til bustader for nye kjøparar og samtidig tvingar låginntektshushald til å bruke store delar av inntekta på husleige. Gjelda til hushalda er framleis svært høg og utgjer dermed ei eiga utfordring for økonomien.

Samtidig har bustadmarknaden endra seg, og etterspurnaden etter einebustader og fritidsbustader har auka på kostnad av etterspurnaden etter større leilegheiter.

Som i fleire tidlegare rapportar tilrår OECD at den norske strukturpolitikken må rette seg inn mot det grøne skiftet og auke i produktivitet og deltaking i arbeidslivet. I tillegg tilrår organisasjonen at norske styresmakter reduserer skattemessige insentiv for bustadeigarar og samtidig opnar for meir bustadbygging for å roe ned bustadmarknaden.

I tillegg gjentek organisasjonen at Noreg jobbar for å betre effektiviteten i offentleg sektor og få meir verdi for pengane, på bakgrunn av fallande vekst i Oljefondet saman med ei stadig aldrande befolkning. Særleg peikar OECD på trygdeordningar og landbruksstøtte som område der Noreg må gjennomføre reformer for å sikre mest mogleg velstand i framtida.

