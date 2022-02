Nortura meiner dei veit meir om kven som stod bak dataangrepet

innenriks

– Dette er profesjonelle aktørar – selskap der IT-spesialistar får god lønn for å komme på jobb og utføre kriminelle handlingar. Vi overlèt etterforskinga til politiet, seier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura, ifølgje Nationen.

Arbeidet etter dataangrepet og gjenoppretting av det gamle systemet har kravd betydelege ressursar, ifølgje Panengstuen. Nortura meiner likevel det er for tidleg å seie kva den totale kostnaden vil bli.

– Det er klart at dette kostar oss nokre titals millionar kroner i 2021, og vi arbeider framleis med å rette opp igjen systema og utvikle ei ny Min Side, seier Panengstuen.

Panengstuen meiner at dei ikkje ser nokre teikn til at personopplysningar har komme på avvegar.

Mediekonsernet Amedia vart òg utsett for eit dataangrep i 2021, då i romjula. Til liks med angrepet på Nortura kunne Amedia tidlegare i februar opplyse at det ikkje var avdekt persondata på avvegar. Leiinga i konsernet har uttalt at dei ikkje har nokon indikasjonar på at dataangrepet var målretta mot konsernet.

