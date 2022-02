Norske forskarar støttar skipinga av eit internasjonalt forureiningspanel

innenriks

– Meininga til det norske vitskapsmiljøet er klar. Vi ser eit presserande behov for at FN opprettar eit internasjonalt panel med eit liknande mandat som FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES), seier forskarane som står bak brevet.

Dei meiner at etablering av eit slikt panel er avgjerande for å møte den globale trusselen relatert til aukande forureining av kjemikaliar og avfall. Etableringa av dette panelet skal diskuterast og stemmast over i FNs miljøforsamling, som blir halde i Nairobi i Kenya 28. februar, og som skal leiast av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Andre land som støttar skipinga av eit forureiningspanel, er mellom anna Austerrike, Canada, Ghana, Niger, Sverige og Storbritannia. Totalt har over 2.000 forskarar over heile verda signert oppropet for å støtte etableringa av det internasjonale panelet.

