Norske bedrifter i Ukraina førebur seg på russisk invasjon

innenriks

– Vi ser med stor bekymring på situasjonen, seier direktør Kjartan Tveitnes i Det norsk-ukrainske handelskammeret til E24.

Det er litt over 70 norske bedrifter som har operasjonar i Ukraina, ifølgje handelskammeret. Tveitnes har dagleg kommunikasjon med medlemmene sine og bidreg med analysar om situasjonen.

Han har bede norske bedrifter i Ukraina om å førebu seg, og ser for seg fire ulike scenario: Anten at konflikten går vidare i form av kald krig, auka cyberkrigføring, ei oppblussing av ein væpna konflikt i Aust-Ukraina eller fullskala invasjon av Ukraina.

Tveitnes understrekar at for dei fleste norske selskapa går arbeidskvardagen som normalt, men at dei har merka litt meir bekymring etter at situasjonen måndag og tysdag spissa seg til. Selskapa er førebudde på at forholda kan endre seg, seier han.

(©NPK)