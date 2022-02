Noreg og Russland skal møtast i Kirkenes: – Viktigare enn nokosinne

innenriks

Det har ikkje komme noko avbod som følgje av utviklinga i Ukraina, seier konferanseleiar Guro Brandshaug til NTB.

Det betyr at utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) truleg kjem til å møte Russlands ambassadør Tejmuraz Otarovitsj Ramisjvili ansikt til ansikt i Kirkenes.

Tysdag ettermiddag stadfesta Utanriksdepartementet overfor NTB at Huitfeldt dreg til Kirkenes onsdag og stiller på konferansen som planlagt.

Samtidig stadfesta Russlands ambassade at også Ramisjvili stiller som planlagt. Ambassadøren vil vise russisk støtte til Barentssamarbeidet på møtet, opplyser ambassaden til NTB.

Ambassadøren skal òg lese opp ein tale frå utanriksminister Sergej Lavrov, og dessutan delta i eit panel med Huitfeldt og Matti Anttonen, statssekretær for Finlands utanriksminister. Finland har tysdag stadfesta at dei stiller.

I tillegg kjem representantar frå mellom anna russisk næringsliv.

– Viktig å møtast

– Vi vil påstå at Kirkeneskonferansen er viktigare enn nokosinne, vi er eit område med låg spenning og godt samarbeid. Så det er viktigare enn nokosinne at vi faktisk møtest her i Kirkenes og har ein dialog, seier Brandshaug.

Konferansen har i år fått mange koronaavbod. Tysdag morgon var det hektisk telefonverksemd i Kirkenes, men ingen melde avbod som følgje av at Russland har sendt styrkar inn i Aust-Ukraina.

– Sjølvsagt er det den geopolitiske situasjonen som pregar oss mest i dag, det siste døgnet har det skjedd dei endringane ingen har håpa på med at det eskalerer, seier Brandshaug.

Kirkeneskonferansen er ein årleg konferanse som har vorte arrangert sidan 2008. Den samlar Noreg, Russland, Sverige og Finland.

Stor interesse i Russland

Brandshaug seier at interessa for årets konferanse har vore stor i Russland.

– Vi har hatt utfordringar med den russiske delegasjonen i utgangspunktet med tanke på innreise til Noreg. Vi har låg russisk deltaking i år på grunn av korona, men interessa frå Russland har vore god, seier Brandshaug.

– Vi har ikkje fått tilbakemeldingar på at situasjonen er annleis etter gårsdagens hendingar. Tvert imot har vi fått beskjed om at nokre digitale innslag vil bli direktesende i staden. Det er absolutt god interesse, seier konferanseleiaren.

Den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov har for ei tid tilbake meldt at han ikkje ville stille fysisk i møtet. Han kan heller ikkje delta via videolink.

– Det er den russiske ambassadøren som stiller i hans fråvær og held Lavrovs tale. Han vil òg delta i ein dialog med Huitfeldt og den finske statssekretæren Matti Anttonen om nettopp grensesamarbeid, seier Brandshaug.

Geopolitisk diplomati

Frå russisk side er det særleg i grenseområde som Murmansk at interessa er stor for konferansen. Det er eit nært samarbeid mellom regionane, og russarar og nordmenn kan krysse grensa fritt som grensebuarar.

– Dei har alltid hatt stor interesse for å komme hit til Kirkenes og snakke om økonomisk utvikling, men også eit folk til folk-samarbeid og diplomatiet i eit geopolitisk bilete, seier Brandshaug.

Konferansen i Kirkenes blir sendt direkte på nett og blir direkteomsett til engelsk og russisk.

(©NPK)