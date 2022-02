Noreg førebudd på atomulykker i samband med Ukraina-krisa

innenriks

Seksjonssjef for beredskapsanalysar Øyvind Gjølme Sælnes i DSA stadfestar at direktoratet følgjer situasjonen nøye saman med andre medlemmer av Kriseutvalet for atomtryggleik.

– Som ein del av denne beredskapen, har vi eigne varslings- og overvakingssystem som vil fange opp eventuell radioaktiv forureining i luft i Noreg, og vi har eit godt samarbeid og varslingsavtalar med styresmakter i andre land, seier han til NTB.

Noreg har eit omfattande samarbeid med Ukraina når det gjeld atomtryggleik. Landet har fire kjernekraftverk, og det mest kjende er Tsjernobyl-kraftverket nord for Kyiv. Der skjedde ein av dei største kjernekraftulykkene i verda i april 1986. Kjernekraftverket vart ramma av ein stor eksplosjon som sende enorme mengder radioaktive partiklar ut i atmosfæren, og så vidare over heile Europa med vinden. Noreg var eit av landa som vart hardast ramma, mellom anna gjennom at dyr på utmarksbeite fekk i seg partiklar. Verdshelseorganisasjonen har anslått at strålinga frå Tsjernobyl til saman vil koste 9.000 menneske livet.

30.000 russiske soldatar er utplasserte i Kviterussland, mange langs den ukrainske grensa i nærleiken av Tsjernobyl. Ukrainske soldatar har vorte utplasserte i ekskluderingssona rundt kraftverket, skriv New York Times.

I tillegg ligg Europas største kjernekraftverk, Zaporiz'ka, i nærleiken av dei eksisterande konfliktområda i Aust-Ukraina, skriv DSA i si trusselvurdering frå 2018.

