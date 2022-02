No skal 22. juli-senteret tilbake til Høyblokka

innenriks

Kunnskapsdepartementet gav tysdag Statsbygg formelt oppdraget med å byggje eit permanent 22. juli-senter i Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo. Byggjearbeida startar til hausten, og innan utgangen av 2025 skal senteret vere klart til bruk.

– 22. juli-senteret skal tilbake til Høyblokka, der vi høyrer heime, der terrorangrepet skjedde og det finst autentiske spor som vi skal ta vare på og formidle, seier Lena Fahre, som er direktøren på senteret.

Presenterte planar

Statsbygg presenterte tysdag skisser for delar av det nye senteret. Dei viser dei nye lokala på senteret under bakken, og dessutan ein ny inngangspaviljong.

Det permanente senteret vil omfatte lokale som var ein del av det første mellombelse 22. juli-senteret. Store delar vil framleis vere på bakkeplan, der ein kan sjå spor etter terrorangrepet i 2011.

Arealet vil bli 2.000 kvadratmeter, rundt tre gonger så stort som det mellombelse senteret som held til i Teatergata, nokre hundre meter unna.

Brenna: – Det er veldig fint

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) var generalsekretær i AUF då terroristen Anders Behring Breivik drap 69 menneske på sommarleiren til ungdomspartiet, etter først å ha sprengt bomba i regjeringskvartalet. For henne var det sterkt å sjå planane for senteret og å overlevere oppdraget med å starte bygginga.

– Det kjennest meiningsfylt og viktig, kanskje litt ekstra fordi eg har levd med 22. juli tett på meg, frå terroren fann stad og til vi no byrjar på eit nytt, permanent 22. juli-senter. Det er veldig fint, seier Brenna til NTB.

– Når vi står her og ser kvar det skal liggje, blir det litt meir ekte. Eg er aller mest oppteken av at dette blir ein stad som folk opplever er nyttig å besøkje, og som samtidig tek vare på dei fysiske spora i regjeringskvartalet som er viktige for å vise kor stort og omfattande dette var, seier Brenna medan ho ser ut over byggjeområdet.

Det bomba gjekk av

Kunnskapsministeren meiner det er veldig viktig at 22. juli-senteret får plass nettopp der bomba gjekk av.

– Det største fysiske minnet i Oslo er jo nettopp her. Mykje av nøkkelen for å kunne formidle historia truverdig med omfanget og styrken bomba hadde, ligg i bygningen og dei spora som er igjen, seier ho.

Samtidig trekkjer ho fram samarbeidet med AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendingane, noko som også framover blir viktig for at senteret skal fyllast med innhald.

– Tidsvitne som orkar, tør og vil stille opp i år etter år, er heilt avgjerande for at historia skal forteljast på ein rett måte, seier Brenna.

Støttegruppa: Ein milepæl

Støttegruppe-leiar Lisbeth Røyneland fekk òg sjå planane tysdag.

– Dette er ein milepæl på vegen tilbake til Høyblokka for senteret. Det er godt å vite at arbeidet blir sett i gang no, seier ho til NTB.

– Vi skal minnast dei som har gått bort og dei overlevande, som vart forandra for alltid. Men vi skal òg lære framtidige generasjonar om kva som skjedde, nettopp for å prøve å forhindre at det skjer igjen, seier Røyneland.

AUF: Det viktigaste er å komme tilbake

For AUF er det viktig at 22. juli-senteret blir i regjeringskvartalet, understrekar leiar Astrid Hoem.

– For oss er det viktigaste at ein kjem tilbake til Høyblokka, der ein ser dei synlege spora, seier AUF-leiaren.

Ho meiner det å kunne sjå spora vil bidra til at folk ikkje kan bortforklare historia eller tru på konspirasjonsteoriar.

– Eg er stolt over at vi får det til. Eg er litt tryggare på at dei vidare generasjonane òg kjem til å snakke om 22. juli, seier Hoem.

