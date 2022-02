MDG ber Huitfeldt førebu seg på mogleg flyktningkrise

innenriks

– Heile Europa kan risikere å få ei stor flyktningkrise i fanget, og det vil vere lurt å ha ein beredskap der fordelinga blir rettferdig og effektiv slik at vi unngår nye konfliktar mellom land dersom russarane gjer alvor av truslane sine om invasjon, seier nestleiar Arild Hermstad i MDG.

Han rosar utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) for å fordømme Russlands framferd i den eskalerande Ukraina-konflikten, men ber henne no om å gå i dialog med dei europeiske kollegaene sine og diskutere ein kriseplan for korleis ein eventuell flyktningsituasjon skal handterast.

– Vi har eit juridisk og moralsk ansvar for å stille opp for folk på flukt om situasjonen tilseier at det blir nødvendig. Noreg har her ei god moglegheit til å gå føre i å få i gang samtalar, og det håpar eg Huitfeldt vil ta initiativ til så raskt som mogleg.

Venstre vil auke støtta

Også Venstre ber om umiddelbare grep for å handtere den eskalerande situasjonen, også overfor andre land i regionen enn Ukraina.

– Det er bra at vi svarer raskt med sanksjonar mot Putin, men vi må òg gi meir støtte til dei som ikkje ønskjer å la seg styre frå Moskva, som Ukraina, Georgia eller Moldova, seier Venstre-leiar Guri Melby.

Partiet fremja førre veke eit forslag om nettopp dette, som også tek for seg grep for å auke det militære nærværet gjennom Nato i Nato-land i Aust-Europa.

I tillegg ønskjer partiet økonomisk støtte til land som ikkje er med i Nato.

– Putin har prøvd seg på det same i Georgia, no gjer han det i Ukraina. Utover sanksjonar må Putin merke at prisen han betaler for dette forsøket på å endre europeiske grenser på eiga hand, er eit tettare samarbeid mellom Vesten og landa i Aust-Europa som i dag ikkje er medlem av Nato, seier Melby.

Overraska over svar

Tidlegare har Høgre fleire gonger spurt regjeringa om å auke den humanitære bistanden til Ukraina.

– Vi er framleis litt overraska over svara vi får. Regjeringa har kontinuerleg sagt at dei ser på spørsmålet, sa Høgre-leiar Erna Solberg til NTB førre veke.

Ho meiner bistand til Ukraina vil vere ei viktig solidaritetshandling.

– Det er eit land som no nesten ikkje får internasjonale investeringar, som har store utfordringar med ei befolkning som har flykta, og fleire flyktar frå dei aktuelle områda, og som treng humanitær hjelp. FN bad altså før jul om å auke hjelpa, og Noreg har ikkje auka. I dette spasertempoet til regjeringa er spørsmålet: Når konkluderer ein?

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarte med å vise til at Noreg allereie støttar Ukraina økonomisk.

