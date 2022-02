Innlandet Arbeiderparti går inn for å behalde fylket

innenriks

Det melder fylkessekretær Synnøve Brenden etter voteringa i representantskapet. Vedtaket om å behalde Innlandet fekk 52 stemmer medan motforslaget fekk 50 stemmer.

Spørsmålet om Innlandet skal løysast opp eller førast vidare, blir endeleg avgjort i eit møte i fylkestinget onsdag. Arbeidarpartiets 20 representantar blir tunga på vektskåla, og no er det vedteke at fylkestingsgruppa skal gå inn for å behalde fylket.

Førebels har Venstre, Høgre, KrF og MDG òg sagt at dei vil stemme for å verne storfylket. Senterpartiet, SV, Raudt og Pensjonistpartiet vil tilbake til Hedmark og Oppland.

Folkeavstemming

Innlandet fylkeskommune heldt i februar ei rådgivande folkeavstemming, der 50,7 prosent svarte at dei vil tilbake til Hedmark og Oppland, medan 48,1 prosent vil behalde Innlandet.

Valdeltakinga var på 46,7 prosent. Det er berre i Innlandet det har vore halde folkeavstemming blant fylka med debatt om oppløysing. Det vart vedteke med ei stemmes overvekt i fylkestinget den 8. desember.

Der vart det òg vedteke at grunnlaget for om Innlandet blir oppløyst eller ikkje skulle vere heilskapleg, og bestå av den rådgivande folkeavstemminga, høyringssvar frå kommunane og ei medarbeidarundersøking blant dei tilsette i fylkeskommunen.

Fokus på heilskapen

Heilskapen vart nemnd mange gonger under debatten i Aps representantskap tysdag kveld, men fleire representantar la òg tydeleg vekt på resultatet frå folkeavstemminga.

Fleirtalet i Arbeidarpartiets gruppe i fylkestinget fremja forslag om å behalde Innlandet, medan mindretalet fremja forslag om å oppløyse fylket.

Fristen for å søkje om å reversere fylkessamanslåinga som utgjer Innlandet, er 1. mars.

Kulturministeren deltok

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), som er frå Hamar, deltok òg i debatten, og argumenterte for å behalde Innlandet.

– Vi har ikkje gode nok svar på kva konsekvensane av ei deling er. Mange trur nok at om vi går for ei splitting, så blir det same men i to fylke. Det er ikkje rett. Vi står overfor eit val, og på slutten av dagen så er det vi politikarar som må svare for det vi gjer for innbyggjarane våre, var blant argumenta hennar.