Huitfeldt: Putin varslar i realiteten invasjon

innenriks

– Når han har fått grønt lyst frå nasjonalforsamlinga til å bruke militær makt utanfor Russlands territorium, då betyr det i realiteten at han varslar ein invasjon, seier ho til NRK.

Utanriksministeren understrekar overfor kanalen at det er ein veldig alvorleg augneblink i Europas historie.

– Vi veit ikkje kor langt dei vil gå, men vi førebur òg på at dette kan bli ein fullskala invasjon i større delar av Ukraina, legg ho til.

Huitfeldt seier likevel at ein ikkje har sett teikn til invasjon på bakken, heller ikkje i dei austlege delane, og at det ikkje handfaste beviset på at det er flytta russiske styrkar inn i delar av Ukraina på noverande tidspunkt.

– Men det varslar jo då ein invasjon gjennom det han har sagt for eit par timar sidan, seier ho.

(©NPK)