Høgsterett avviser anken frå dei to dømde i Osen-saka

– Eit betydeleg valdsoverskot og preg av tortur, skriv Høgsteretts ankeutval om rana av Osen og Slengesol i 2015, skriv TV 2.

Anken frå dei to dømde, som fekk høvesvis fem år og fire månader og fem år og åtte månader i fengsel, knytte seg frå den eine til straffeutmålinga, og frå den andre saksbehandlinga, subsidiært straffeutmålinga.

– Vi fekk fullt medhald i forhold til alvoret. Advokatane til dei to dømde prøvde å tone alvoret i saka og ville ha straffa lågare. Men Høgsterett skriv at straffa ikkje er for høg, og det kjennest utruleg godt – og rett, seier Osen til kanalen.

– Det er eit endeleg punktum for alt. Hadde vore ønskjeleg med høgare straff, men det er tilfredsstillande å sjå at straffene ifølgje Høgsterett ikkje er for strenge, seier Slengesol.

Slengesol vart i februar 2015 bortført i sin eigen varebil, og mishandla av menn i finlandshetter. Ni månader seinare skjedde det same med Osen.

TV 2 opplyser at dei ikkje har fått ein kommentar frå forsvararane til dei to dømde mennene.

