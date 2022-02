Fleire nordmenn søkte på «tilfluktsrom» siste døgn

innenriks

Fleire har den siste veka søkt på ord som «nærmaste tilfluktsrom», «tilfluktsrom kart» og «bomberom». Særleg i byane Oslo, Trondheim og Stavanger, skriv NRK. Ifølgje kanalen var auken på 1000 prosent.

Det skjer samtidig som situasjonen i Ukraina spissar seg til.

Måndag anerkjende Russland to utbrytarregionar i Aust-Ukraina som uavhengige. I ettertid har fleire europeiske land og USA varsla sanksjonar mot Russland, og fordømt handlingane til presidenten.

– Eg har forståing for at ein kan bli uroleg når ein les det som er i media. Då tenkjer eg det er fint at ein søkjer informasjon om kvar dei næraste tilfluktsromma er, seier avløysande sjef Jørn Atle Moholdt i Sivilforsvaret til kanalen.

