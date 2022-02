Den gullkanta avtalen til Statkraft-sjefen skaper reaksjonar

innenriks

– Det er heilt absurde tal og ordningar ein har ordna seg med. Tene mykje, jobbe lite: Det høyrest ut som nokon har skote gullfuglen, seier Raudt-nestleiar Marie Sneve Martinussen til Dagens Næringsliv. Ho meiner Statkraft-sjefen bør seie frå seg avtalen «hvis han er ute etter noen som helst offentlig anseelse».

LO-topp Jørn Eggum har kalla avtalen grotesk, medan Aps Terje Aasland meiner styret som inngår slike avtalar, må bytast ut.

– Det er sånne typar avtalar vi ikkje skal ha lenger. Det her viser at styret den gongen ikkje forstod kva signal og forhold dei sender til omverda, seier han.

Styreleiar Thorhild Widvey i Statkraft seier til avisa at «policyen er endra», og at det er slutt på slike avtalar. Rynning-Tønnesen sjølv har sagt at den lukrative klausulen frå 2010 er ei gammal ordning i Statkraft, «som ble videreført av styret da jeg ble ansatt som konsernsjef».

(©NPK)