Dei fleste i høyringsrunden positive til å avlyse eksamen

Kommunar, fylke, Elevorganisasjonen, KS og dei fleste andre av dei som har uttalt seg, støttar forslaget om å avlyse eksamen, skriv Utdanningsnytt.

Men både Norsk Lektorlag og Tekna er skeptiske.

Lektorlaget skriv i høyringsfråsegna si at argumenta for å avlyse, ikkje held.

– Sjølv om det er krevjande, bør det ikkje vere umogleg å finne løysingar som gjer at flest mogleg elevar får ei ekstern vurdering av kompetansen sin gjennom å gjennomføre ein eksamen, skriv dei.

Tekna fryktar på si side at læringstrykket mot elevane blir mindre når eksamen blir avlyste, og at eksamen sørgjer for eit meir rettferdig opptak til vidare utdanning.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa 11. februar at regjeringa vil avlyse eksamen, men dette er enno ikkje vedteke.

