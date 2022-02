Tajik fekk skattefri pendlarbustad basert på leige av bustad der ho aldri budde

innenriks

Tajik var politisk rådgivar for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) då ho i 2006 søkte om pendlarbustad, skriv avisa. Ho opplyste at ho ikkje hadde bustadutgifter på heimstaden, noko som inneber at det skal skattast av pendlarbustaden.

Berre få dagar etter at Tajik fekk innvilga pendlarbustad og vart opplyst om skatteplikta, leverte ho ein ny søknad. Der oppgav ho at ho likevel hadde utgifter til bustad på heimstaden. Ho sende inn ein kontrakt på ei leilegheit, men stadfestar overfor VG at ho verken flytta inn eller betalte husleige.

Ho seier derimot at ho betalte for seg når ho budde heime hos foreldra og dermed hadde utgifter til bustad i heimfylket. Avisa har bede om dokumentasjon på dette, men ikkje fått det.

– Eg kan ikkje hugse om vi skriftliggjorte nokon avtale, sannsynlegvis ikkje sidan ein sjeldan har behov for det i ein familie, skriv Tajik.

– Det er vanskeleg for meg å seie noko presist om dagar som ligg 15 år tilbake, men eg må nesten gå ut frå at det eg har skrive er rett, seier ho om leigekontrakten frå 2006.

