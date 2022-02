Stortinget meiner dei burde sjekka Tajiks 2019-pendlarbustad betre

innenriks

Tajik budde gratis i pendlarbustaden til ein marknadsverdi av minst 14.000 kroner i månaden frå januar 2019, sjølv om ho hadde budd i Oslo i fleire år og eigde ei leilegheit i byen, skriv Aftenposten.

Stortingsadministrasjonen kan ikkje seie om ho hadde pendlarbustad i tråd med reglane, fordi dei ikkje har konkludert i saka.

Hadia Tajik gjekk fredag ut på Facebook med versjonen sin av saka. Bakgrunnen for at ho søkte pendlarbustad var mellom anna eigen tryggleik, skreiv ho og kritiserte òg Aftenpostens framstilling i den då upubliserte artikkelen.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen seier til avisa at ho ikkje er kjend med at politikarar har vorte anbefalte om å flytte inn i pendlarbustad på grunn av tryggleik. Det er ikkje eit kriterium i Stortingets retningslinjer for tildeling.

– Tajik har heile tida vore open om sin situasjon. Vi har begge eit ansvar for å opplyse kvarandre. Det ubehagelege i denne saka, er at vi ikkje gjorde ei betre saksbehandling. Det er beklageleg, seier ho.

I ein e-post til Aftenposten skriv Ap-nestleiaren at pendlarbustaden vart tildelt på heilt ordinært grunnlag, fordi ho hadde bustad og utgifter i Rogaland, og fordi ho skulle selje bustaden sin i Oslo. Ho og sambuaren planla òg å kjøpe noko større i Rogaland.

– I løpet av desse tre månadene ombestemde vi oss og kjøpte heller bustad saman i Oslo. Då situasjonen min endra seg, og vilkåra for tildeling av pendlarbustad ikkje lenger var til stades, leverte eg sjølvsagt tilbake nøklane, skriv ho.

Politiets tryggingsteneste (PST) avviser overfor avisa at dei skal gitt henne råd om å flytte inn i ein pendlarbustad, slik ho sjølv hevdar. Men dei meiner at det var ei god vurdering.

(©NPK)