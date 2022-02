Stort behov for gratis vinterferie med Raudekrossen

innenriks

– Behovet for ferie er stort. Kontaktpersonane våre i hjelpeapparatet som melder familiane på ferie, fortel oss at familiane treng eit avbrekk. Utan økonomisk hjelp frå Raudekrossen ville ikkje familiane hatt moglegheit til å dra på ferie, seier landsrådsleiar Pernille Lemming i Raudekrossen Omsorg.

Raudekrossen merkar auka pågang til ferietilbodet etter pandemien, samanlikna med tida før. Nesten 600 deltakarar blir med på årets vinterferie i regi av Raudekrossen. Organisasjonen har mange aktivitetar som er direkte og indirekte retta mot familiar med lite pengar.

Den største aktiviteten for denne gruppa er «Ferie for alle», der frivillige sørgjer for at barn og foreldre som elles ikkje ville hatt råd til å reise på ferie i år, får ferieopphald landet rundt.

– Mange familiar som sleit økonomisk før koronaen, har det endå tøffare no. Høge straumprisar i vinter har òg gjort situasjonen meir krevjande for mange familiar, seier Lemming.

