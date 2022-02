Statnett kuttar nettleiga til norske forbrukarar med 4 milliardar

innenriks

– Sjølv om vi har hatt høge prisar i Noreg den siste tida, har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kjem norske forbrukarar til gode med nærare 4 milliardar i lettar når vi no set forbrukstariffen til null frå første april, seier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Tariffen som utgjer Statnetts del av nettleiga for 2022, vart sett 1. oktober og hadde ifølgje Statnett allereie då teke høgde for auka flaskehalsinntekter. Men inntektene har vorte større enn venta. Prognosane for 2022 viser inntekter på minst 7 milliardar kroner.

– Høge flaskehalsinntekter vil halde tariffen lågare enn venta i åra som kjem. Desse inntektene dekkjer utgifter som vi elles måtte henta inn over nettleiga, seier Tonne.