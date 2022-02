Sjukeheimsetaten i Oslo brukte over ein million ekstratimar i 2020

innenriks

Blir det delt på dei 24 sjukeheimane til kommunen blir det ifølgje Avisa Oslo 43.533 timar meirarbeid og overtid per sjukeheim, både på kommunale og private.

Ifølgje arbeidsmiljølova har deltidstilsette som dei siste tolv månadene jamleg har arbeidd utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarande faktisk arbeidstid i perioden.

Direktøren i sjukeheimsetaten Helge Jagmann seier at dei i fjor fekk 96 krav om utvida stilling og 99 krav om fast stilling frå tilsette i sjukeheimane.

– For å ha noko fleksibilitet er vi avhengig av å dele opp stillingar i mindre delar for å dekkje opp til dømes helgar, forklarer han.

Jagmann meiner ikkje det er urimeleg at etaten brukte over ein million ekstratimar i 2020.

– Verken 2020 eller 2021 var vanlege år, og dette må sjåast i samanheng med kor stor denne institusjonen er. I mars 2020 hadde vi 700 tilsette ute i isolasjon og karantene, og både dei ideelle, kommersielle og dei kommunale sjukeheimane vart hardt ramma. Totalt har vi cirka 3.000 faste tilsette ved kommunale sjukeheimar og nesten det dobbelte totalt. Vi treng fleksibiliteten for å dekkje opp vaktene, seier Jagmann.

Etatsdirektøren legg til at dei er interesserte i å auke faste, heile stillingar. Han seier det skaper eit godt arbeidsmiljø og gir stabilitet for fleire partar, men at ufaglærte assistentar som opparbeider seg rettar, er ei utfordring.

