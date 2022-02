Peder Lofnes Hauge tek attval i Noregs Mållag

innenriks

– Medlemsveksten i Mållaget dei siste åra har vore elleville. No er vi over 15.000 medlemmer som ventar på at styresmaktene skal gjere det like lett å vere nynorskbrukar som bokmålsbrukar, seier Peder Lofnes Hauge.

Han bur i Bergen og har vore leiar i Noregs Mållag i to år.

– Vi synest han har gjort ein glimrande jobb som leiar i Mållaget, og valnemnda er samd om at vi ønskjer han som leiar i to nye år, seier leiaren for valnemnda Helen Johannsen.

1. januar i år tredde den nye språklova i kraft. Johannsen slår fast at det offentlege har eit ansvar for å fremje nynorsk. Samtidig har Lofnes Hauge store forventningar til regjeringa Støre og særleg kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Vi har ein dyktig kunnskapsminister som veit at det er meir krevjande å vere nynorskelev enn bokmålselev. Når ho legg fram ei ny opplæringslov, forventar vi at ho sikrar den nynorske skulekvardagen, seier Peder Lofnes Hauge.

