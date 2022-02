Ny handlingsplan mot speleproblem

innenriks

– Vi veit at mange øydelegg sin eigen økonomi og får store problem som følgje av eit vanskeleg forhold til pengespel. Det er eit alvorleg problem både for dei det gjeld, men også for familiane rundt. Vi treng meir kunnskap om kvifor uheldig speleåtferd blir utvikla, seier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i ei pressemelding.

Spel på digitale plattformer er i sterk vekst, og tal frå den siste befolkningsundersøkinga viser at talet på problemspelarar har auka. Den nye handlingsplanen legg opp til meir forsking både på data- og pengespelfeltet.

Handlingsplanen set kurs for arbeidet fram til og med 2025 og har tre hovudmål:

* Færrast mogleg skal ha problem med spel.

* Kunnskap om spel og speleproblem skal aukast og delast.

* Problemspelarar skal identifiserast tidleg og givast god behandling.

