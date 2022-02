NHO-sjefen: – Vi må tole meir

innenriks

Det er ein bekymra NHO-sjef som tek imot NTB på kontoret sitt i Næringslivets hus i Oslo.

I kjølvatnet av straumkrisa ligg det an til ei rekkje omkampar om energipolitikken i Noreg.

Men for Almlid er biletet klart: Sokkelen må elektrifiserast. Havvind må byggjast ut i stort monn. Og Noreg må vere tett knytt til straumnettet i Europa.

– Eg trur at vi må krevje meir av oss sjølv, seier Almlid til NTB.

– Vi må stille større krav til næringslivet. Vi må stille større krav til staten. Og vi må stille større krav til kvar enkelt.

Hybridforsvar

NHO-sjefen trekkjer fram diskusjonen om hybridkablar som døme. Der har regjeringa bestemt seg for å ta ein tenkjepause.

Men for Almlid er konklusjonen klar:

– Vi må leggje til rette for ei massiv havvindutbygging, noko som faktisk føreset at vi byggjer hybridkablar. Det må vi.

Ifølgje NHO-sjefen vil tilkopling til det såkalla nordsjønettet gjennom hybridkablar vere ein nøkkel til å lykkast.

– Vi må elektrifisere sokkelen. Vi må byggje ut havvind. Vi må knyte oss til Europa. Men vi må òg gjere det på ein måte som sikrar at vi får mykje av krafta til Noreg. Vi må sikre kraftforbruket i Noreg og ta høgde for at det aukar.

– Du forsvarer nokre ganske upopulære standpunkt no?

– Ja. Men eg gjer det fordi eg er overtydd om at det er bra for det norske samfunnet.

Toleevne

Almlid meiner det rett og slett handlar om å gjere det klimautfordringa krev av oss.

– Vi må tole meir, seier han.

– Vi må tole at det blir bygd havvind ute i sjøen. Vi må tole at det blir bygd vind på land der det er mogleg å gjere dette, og det er godt samarbeid med lokalbefolkninga. Vi må tole at det blir bygd vasskraft i sideelvar til eksisterande vasskraftanlegg. Alt dette må vi tole.

Almlid viser til ein rapport som DNV la fram i fjor. Den konkluderer med at klimautsleppa i Noreg ligg an til å bli kutta med 24 prosent frå 1990-nivå fram mot 2030 – langt frå målet på 55 prosent.

– Vi må byrje å snakke om dette. To år inn i dette tiåret er vi ganske langt frå å nå måla for 2030.

Kompetansemangel

Men NHO-sjefen har òg ei anna bekymring han ønskjer å ta opp. Nemleg kompetanse.

– Eg er veldig redd for kompetansemangelen, seier han.

Tidlegare i vinter la NHO fram ein rapport der mangel på kompetanse vart løfta fram som ei hovudbekymring framover. Heile seks av ti medlemsbedrifter i NHO seier dei ikkje får tak i ønskt kompetanse.

Og Almlid meiner arbeidsinnvandring må bli ein viktig del av løysinga.

– Vi må ikkje snakke om korleis vi skal halde folk ute av Noreg. Vi må snakke om korleis vi skal få fleire til å komme til Noreg og jobbe her, seier han.

Konkurranse

NHO-sjefen trur realiteten vil vere at Noreg må konkurrere hardt med andre europeiske land om arbeidskrafta.

– Vi må ha ei storstilt marknadsføring av Noreg som stad å jobbe, seier han.

I tillegg må reglane for arbeidsinnvandring bli enklare, meiner NHO-sjefen.

– Bedriftene må i større grad sjølv få bestemme kven dei tek inn. I dag tek det for lang tid å få arbeidsløyve.

Almlid legg til at han forstår at temaet er kontroversielt. Men denne diskusjonen må Noreg tole, meiner han.

– Når eg inviterer til ein slik diskusjon, så gjer eg eit ikkje fordi eg ønskjer å provosere, seier Almlid.

– Eg ønskjer å ha eit langsiktig perspektiv. Eg tenkjer framover mot 2030 og 2050.

(©NPK)