Mindre reklame for utanlandske pengespel på TV

innenriks

– Tala tyder på at lovendringa for å stoppe utanlandsk pengespelreklame har effekt, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

1. januar tredde ei ny lov i kraft. Den gir Medietilsynet høve til å stoppe reklame for utanlandske pengespel som ikkje har løyve i Noreg.

Det er fjerde år på rad at marknaden for pengespelreklame i Noreg krympar. Frå august 2020 til juli 2021 vart det mindre av både utanlandsk og norsk pengespelreklame, og fallet er størst for dei utanlandske.

– Reklamemarknaden for utanlandske pengespel fall med 35 prosent, medan norsk pengespelreklame fall med 27 prosent i denne perioden. Det ser dermed ut til at den nye lova verkar, seier Velsand.

(©NPK)