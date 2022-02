Mann varetektsfengselet i fire veker for drapsforsøk i Trondheim

innenriks

Valdshendinga skjedde i leilegheita til mannen i eit kommunalt leilegheitsbygg på Ranheim seint laurdag kveld. Ein mann i 30-åra vart påført alvorlege, men ikkje livstruande skadar.

Ifølgje NRK fann politiet fleire knivar heime hos mannen som no er varetektsfengsla.

To menn er arresterte i saka. Den eine er altså sikta for drapsforsøk, den andre for å ha late etter seg den fornærma i hjelpelaus tilstand. Sistnemnde får behandling av helsevesenet. Alle er kjende av politiet frå tidlegare forhold.

NRK skriv at mannen i 20-åra nektar straffskuld. Han ville heller ikkje forklare seg i fengslingsmøtet på måndag.

