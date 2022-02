Makspris på 2,10 kroner per kWh for straum tysdag

innenriks

Det viser endelege tal frå nettsidene til straumbørsen Nord Pool. I Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg blir prisen 2,03 kroner per kWh på sitt høgaste.

Ein kilowattime svarer til straumbruk på éin kilowatt over éin time. Dusjar ein i ti minutt, blir det cirka brukte 6,5 kWh, men det avheng av kor mykje vatn dusjhovudet leverer.

Snittprisen i landet vil tysdag liggje på 0,96 kroner per kWh. Det er 0,25 kroner høgare enn måndag og 0,53 kroner høgare enn same dag i fjor. Den høgaste døgnprisen på straum tysdag finn vi i Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg på 1,23 kroner per kWh. Deretter kjem Midt- og Nord-Noreg med ein døgnpris på 0,56 kroner

I tillegg til spotprisen på straum kjem nettleige, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og eit eventuelt påslag frå straumselskapa. På toppen av det heile kjem ei meirverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det inga meirverdiavgift på straum, og i Finnmark og Nord-Troms slepp ein òg å betale forbruksavgifta.

Den lågaste kWh-prisen tysdag blir mellom klokka 23 og 00 i Midt- og Nord-Noreg, då på 0,13 kroner. Prisen per kWh blir på sitt lågaste i Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg 1,06 kroner.

Søndag var maks- og minstepris i landet på høvesvis 1,18 og 0,12 kroner per kWh. Same dag i fjor var han på 0,48 og 0,37 kroner per kWh.

