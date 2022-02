KrF har mista 10.000 medlemmer på fem år

innenriks

Dermed held nedgangen fram for partiet som har blødd veljarar dei siste 20 åra, skriv Dagen.

Oversikta viser òg at partiet har mista 10.000 medlemmer på fem år. På same tid i 2017 hadde partiet like i overkant av 27.000 medlemmer.

Assisterande generalsekretær Elisabeth Løland i partiet trekkjer samtidig fram fleire lyspunkt. Mellom anna seier ho at partiet hadde ein medlemsvekst dei siste månadene av 2021, noko som heldt fram inn i 2022.

– Vi har vore heldige og hatt mange trufaste medlemmer, men også KrF-medlemmer blir eldre og går bort. Då går medlemstalet ned, seier Løland, og legg til:

– Det strenge regelverket frå EU for oppbevaring av personopplysningar gjer òg at vi har måtta slette ein del medlemmer som vi ikkje får kontakt med for å stadfeste medlemskapen. Dette forklarer ein betydeleg del av nedgangen dei siste fem åra, forklarer ho.

