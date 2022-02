innenriks

– Noreg tek på det skarpaste avstand frå bruk av dødsstraff. Dette er ei sak vi har følgt veldig nøye både politisk og diplomatisk, seier Anniken Huitfeldt til TV 2.

Ho fortel at ho måndag har hatt samtalar med presidenten i Somaliland, og at han har forsikra henne om at denne dødsstraffa ikkje vil bli fullbyrda.

Norske Saad Jidre Hayd, som vart dømd til døden i Somaliland i 2020, fekk ikkje medhald i ankesaka i Somalilands høgsterett.

