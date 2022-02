Huitfeldt forsikra om at straffa mot dødsdømd nordmann ikkje blir fullbyrda

innenriks

Nordmannen Saad Jider Hayd er dømd til døden i to rettsinstansar i Somaliland. Måndag kom svaret på den siste sjansen hans for frifinning. Dødsstraffa blir halden fast på, og Saad er dømd til døden av Høgsterett, skriv TV 2.

Hayd, som har budd over 40 år i Noreg, var på ferie då han hamna i eit basketak med ein annan mann seint ein kveld i april i 2020. Hayd hevdar at han spraya den andre mannen med ein forsvarsspray, men at mannen var i live då dei to gjekk kvar til sitt.

Huitfeldt: – Straffa vil ikkje fullbyrdast

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) seier ho har snakka om saka med presidenten i Somaliland.

– Eg fekk forsikringar frå presidenten om at dødsdommen ikkje vil bli fullbyrda, skriv ho til NTB.

Huitfeldt understrekar at saka er av høg prioritet, og at departementet er kjent med at det skal vere mogleg for Somalilands Høgsterett å ta saka til ei ny vurdering.

– Eg har vore veldig klar på at Noreg ikkje kan akseptere dødsstraff mot ein norsk statsborgar, seier utanriksministeren.

UD i rettsmøte

Dagen etter vart 55-åringen vekt av at politiet kom og sa at han hadde forgifta og drepe den andre mannen.

Ifølgje Hayds son, Rashid Yusef, har Utanriksdepartementet delteke i eitt av dei tre rettsmøta som har vore gjennomførte. No håpar sonen at press på styresmaktene i Somaliland kan vere redninga for faren.

– Håpet er å leggje meir press på staten der og å få sprayen analysert. Dei seier det er gift utan å ha teke analysar eller nokon ting, og alt vi leverer av dokumentasjon, blir avvist, seier han til kanalen.

Diplomati

NTB har ikkje lykkast i å komme i kontakt med Jider Hayds advokat, Farid Bouras, men til TV 2 seier han at utfallet var venta.

– Den juridiske prosessen er avgjord. No er tida inne for at norsk diplomati på høgaste nivå kjem på banen, seier han.

Ifølgje Bouras blir neste steg i prosessen å søkje presidenten om benåding.

