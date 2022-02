Høgre og Venstre etterlyser tiltaksplan for elevar som har tapt på pandemiskulen

innenriks

– Vår store bekymring er at Brenna har ei vente og sjå-haldning. No hastar det å ta skulekvardagen tilbake, få tiltak på plass og styrkje fagleg og sosial læring, seier dei tidlegare kunnskapsministrane frå Solberg-regjeringa, Jan Tore Sanner (H) og Guri Melby (V), til VG.

Saman har dei forfatta eit forslag i Stortinget om at det må leggjast fram ein tiltakspakke for å ta igjen tapt fagleg og sosial læring, før mai månad.

Melby og Sanner er bekymra for tapt motivasjon, einsemd og auka forskjellar.

I den siste Elevundersøkinga går det fram at to av tre skuleelevar meiner skulekvardagen har vorte forverra av pandemien. Det må det gjerast noko med, meiner Sanner.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil ha meir kunnskap for å sikre at eventuelle tiltak blir verknadsfulle. Ho har bede Utdanningsdirektoratet finne ut meir om korleis restriksjonane har påverka dei yngste elevane, ungdomstrinnet og dei sårbare barna.

– I tillegg kartlegg dei kva for nokre kompenserande tiltak som er sett inn og effekten av desse. Vi må vite at tiltaka er nyttige for barn og unge, seier Brenna til VG.

