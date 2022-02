Gravferdskikk avkriminalisert – no blir det lov med urnevegg

innenriks

Notodden vil vere først ute med urnevegg. – Akkurat no handlar det mykje om praktiske detaljar, fortel kyrkjeverje Håvard J. Russneis til Dagen.

Førre veke vedtok Notodden kyrkjelege fellesråd nye gravplassvedtekter, som sidan vart godkjende av statsforvaltaren.

Dei siste 25 åra har urnevegger vore forbodne i Noreg, men frå årsskiftet gjeld nye reglar. Dei opnar for gravferdskikken som var tillaten fram til 1997.

I det sørlege Europa og i mellom anna Sør-Amerika er det vanleg med slike vegger, men ikkje i Noreg. I ein urnevegg (kolumbarium) plasserer ein urna til personar som har valt kremering i nisjar i ein murvegg. Utanpå nisjane står namnet til avdøde, fødselsdato og dødsdato, slik som på vanlege gravsteinar. Behov for stell av gravplassen fell bort, og ei slik plassering er òg mindre plasskrevjande enn ei vanleg gravferd i jorda.

Russneis har jobba med gravplassforvaltning i 25 år og møtt sørgjande med ulike behov når det nærmar seg tid for å setje ned urna.

– Nokon vil bere ho til grava, senke ho sjølv eller sitje åleine i kapellet med urna framfor seg. Erfaringa mi er at folk har ulikt forhold til døden og til det å sørgje over sine døde. Derfor trur eg òg at vi treng eit mangfald av tilbod. Kanskje kan det lette sorga når ein kan gå til urneveggen og vite at her kvilar den ein var glad i. Mange opplever det som tungt å sjå kista eller urna bli senka i jorda, seier Russnes.

