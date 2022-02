Denne veka kan tre fylke vedta å dele seg

innenriks

1. mars er fristen som regjeringa har sett for å sende inn søknad om oppdeling av tvangssamanslåtte fylke og kommunar. I verste fall kan det ende med at Vestland, Agder og Trøndelag blir ståande igjen som dei einaste varige resultata av regionsreforma.

Frå før har fylkestinget i Vestfold og Telemark vedteke å søkje om å gå tilbake til gamlefylka. Det skjedde 15. februar. Det var Arbeidarpartiets avgjerd om støtte til oppdeling nokre dagar i førevegen som vart avgjerande.

Onsdag skal same sak behandlast i Viken fylkesting, der det òg ligg an til fleirtal for oppløysing. Også her har det knytt seg mest spenning til Arbeidarpartiets vedtak, særleg sidan Ap i det gamle Akershus fylke var skeptisk. Partiet har likevel landa på eit ja, og dermed er det fleirtal for oppdeling, beståande av Ap, Senterpartiet, Framstegspartiet, SV og Raudt.

Spenning i Innlandet

I Troms og Finnmark er det innkalla til ekstraordinært, digitalt fylkesting fredag. Der er einaste tema på dagsordenen ein formell søknad om oppdeling av fylket, noko det er klart fleirtal for.

Spenninga knyter seg til Innlandet. Ei rådgivande folkeavstemming viste eit knapt fleirtal på 50,75 prosent som ønskte å oppløyse fylket og gå tilbake til Hedmark og Oppland. Samtidig var valdeltakinga knappe 46,7 prosent, og fleire aktørar, blant dei statsforvaltaren, frårår oppløysing av fylket.

Også her er Arbeidarpartiet på vippen. Fylkestingsgruppa ønskjer å behalde Innlandet samla, men avgjerda fell i representantskapsmøtet til partiet tysdag, skriv Glåmdalen.

Fylkesleiaren vil følgje folkeavstemminga

– Her kan eigentleg alt skje, seier fylkesleiar Lise Selnes.

Ho ønskjer å følgje folkeavstemminga.

– I utgangspunktet ønskte korkje fylkespartiet eller eg ei folkeavstemming. Men når folket først vart bede om eit råd, meiner eg det tel så tungt at vi ut frå demokratiforståing bør følgje rådet folket har gitt oss.

Søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune er siste punkt på sakskartet til fylkestingsmøtet som byrjar på Lillehammer tysdag og varer til torsdag.

