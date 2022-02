Bønn til kommunane: Dekk private barnehagars ekstrakostnader til straum og korona

innenriks

Kommuneorganisasjonen KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) går saman om å be kommunane ta rekninga så fort som mogleg, skriv Utdanningsnytt.

– Regjeringa har sagt at meirkostnadene for kommunane vil bli kompenserte, men med dagens finansieringssystem skjer ikkje det før om to år for private barnehagar. Derfor er vi glade for at PBL har vorte samd med KS om felles tilrådingar om forskotering av tilskot til private barnehagar, seier konstituert administrerande direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS seier i ei felles pressemelding at dei er glade for å gi ei slik tilråding.

– Dette kan skape ein krevjande økonomisk situasjon, særleg for nokre mindre private barnehagar. I denne rettleiinga viser vi korleis kommunane kan bidra til å løyse dette, seier Helgesen.

