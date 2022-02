Ap-ordførarane i Innlandet vil oppløyse fylket

innenriks

9 av 14 Ap-ordførarar i Innlandet vil respektere folkets ønske om å spele Innlandet fylke og gå tilbake til Hedmark og Oppland, viser NRKs kartlegging.

To vil framleis behalde Innlandet, medan tre ikkje har bestemt seg.

– Det viser at Arbeidarpartiet kjem til å gjere ein grov tabbe inn mot valet i 2023 viss dei ikkje lyttar til folket, seier Ringebu-ordførar Arne Fossmo, som vil ha splitting, til kanalen.

Søndag varsla gruppeleiar for Innlandet Arbeiderparti, Hans Kristian Enge, at dei går inn for å behalde fylket når dei skal stemme over saka i fylkestinget. Tysdag møtest dei for å stemme over innstillinga.

Fylkestingsgruppa grunngir avgjerda med at det var låg valdekning i folkeavstemminga.

Resultatet av folkeavstemminga som vart halden førre veke er at 50,7 prosent vil dele, medan 48,1 prosent vil behalde Innlandet fylke.

