Advokat meiner Tajik bør vurdere å trekkje seg

innenriks

– Tajik bør ta denne saka på stort alvor. Det er klart dette går ut over tilliten til henne som statsråd. Då bør ho vurdere dei konsekvensane det er vanleg å ta. Det er å trekkje seg, seier advokat Olav Lægreid til NRK.

Den noverande arbeids- og inkluderingsministeren hadde frå 2006 til 2010 pendlarbustad i Oslo. I sin første søknad til Statsministerens kontor (SMK) kryssa ho av for at ho ikkje hadde andre buutgifter, men så sende ho inn ein ny søknad der det var vedlagd ein leigekontrakt på ei kjellarleilegheit i Rogaland, skriv VG.

Tajik, som då var politisk rådgivar for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), betalte ikkje for leilegheita eller budde i ho, har ho stadfesta til avisa. Men ho budde hos foreldra sine og har opplyst at ho hadde utgifter der.

Tajik seier at ho skulle ønske at ho hadde dokumentert buutgiftene sine betre overfor SMK, og at ho i dag ville handtert dette på ein ryddigare måte.

På spørsmål om kva ho synest om at Lægreid meiner ho bør trekkje seg, svarer Tajik:

– Det er det sjølvsagd lov å meine. Eg skjønner at det kjem kritiske spørsmål, og at det er ein kritisk debatt om bruk av pendlarbustad. Men i mitt tilfelle så er det i alle fall sånn art eg har hatt reelle buutgifter hos foreldra mine og på den måten følgt regelverket. Men eg skulle sjølvsagt ønskje at eg 15 år seinare på ein betre måte kunne dokumentere det.

(©NPK)