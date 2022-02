23-åring dømt til seks års fengsel for valdtekter

innenriks

Under den eine valdtekta mannen er dømd for, vart kvinna påført handjern før mannen slo henne rundt 30 gonger, skriv tingretten i sin dom. Mannen er òg dømd for fleire gonger å ha valdteke ei kvinne han var sambuar med.

I begge tilfella uttrykte mannen ifølgje kvinnene at det ikkje var vits i å gjere motstand, sidan han tende på det.

Mannen nekta straffskuld for valdtektene og kom i retten med sterke skuldingar mot dei to kvinnene. Retten skriv i dommen at dei ikkje festar lit til forklaringane til mannen.

Då mannen vart arrestert, fann politiet 25 overgrepsbilete av barn på telefonen hans. Den tiltalte erkjende straffskuld for dette.

(©NPK)